2.TUR SEÇİMLERİ 2023: Siyasi parti seçilecek mi? Milletvekili seçimi olacak mı? İkinci tura kalan 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanacak. Bu kapsamda yeniden siyasi parti seçimi de olacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra milletvekili seçimi de tekrarlanacak mı belli oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ikinci tura kaldı.

Resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan'ın ise 5,17'nin oy aldığı belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında adaylar yüzde 50 artı 1 oy alamadığı gerekçesiyle YSK seçimin 2. tura kaldığını açıkladı.

Türkiye'de seçmenler 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başında olacak.

Oy verecek olan vatandaşlar, 2. tur seçim pusulasını ve detaylarını sorguluyor. Bu kapsamda "milletvekili seçimi olacak mı", "siyasi parti seçilecek mi" gibi sorular gündeme geliyor.

Peki, 2.turda milletvekili seçilecek mi? 2. turda kaç pusula olacak? İşte detaylar...

2.tur nedir

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. İkinci tur seçiminde 50+1 aranmayacak.

2. turda milletvekili/parti seçilecek mi?

İkinci tur sürecinde vatandaşlar yalnızca cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak. Milletvekili ve siyasi parti seçilmeyecek. Bu nedenle tek bir pusula olacak.

28 Mayıs’ta seçmenlere sadece cumhurbaşkanlığı seçimde yarışan ve en çok oyu olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy verilecek.