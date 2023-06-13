3 dakikada etkili! Diş taşlarına sürüp fırçalarsanız... Diş yüzeyinde oluşan taşlardan rahatsız oluyorsanız, evde yapabileceğiniz bu yöntemle kurtulmak mümkün. İşte etkisini hemen gösteren diş taşı temizliği...

Yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan diş taşları, gülüşünüzü bozabilir. Ağız sağlığı açısından da problem yaratabilen diş taşları düzenli olarak temizlenmelidir. Diş tartarlarından kurtulmak için dişçiye gitmek istemeyenler, evde uygulanabilecek çözümlere göz atıyor.

Profesyonel bir diş temizliği kadar olmasa da etkisini hissettiren bir formülden söz edebiliriz.

Plak ve diş taşlarını azaltmak için diş bakımınızda çilek kullanmayı deneyebilirsiniz.

Çilek ile diş temizliği

Çilek, dışındaki minik çekirdekleri sayesinde diş taşlarını azaltmak etkisi gösterebilir.

Püre haline getirdiğiniz 3-5 çileği diş macunu gibi fırçanıza sürün ve 3 dakika diş taşlarınızın üzerinde gezdirin.

Her gün düzenli olarak uygularsanız, dişleriniz temiz bir görünüme kavuşacaktır.

Aşırı bir taşlanma söz konusu ise, diş hekimi ile görüşmenizde fayda var.