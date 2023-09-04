3 Eylül Pazar reyting sonuçları: Tüm Türkiye Avrupa Şampiyonası final maçını izledi 3 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 Eylül Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.