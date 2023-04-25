3 günde ikinci indirim geldi, akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte 25 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerini sevindiren mazot indirimi, bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 25 Mart Salı benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

21 Nisan 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,21 TL motorine ise 91 kuruş indirim gelmişti.

Son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 47 kuruşluk indirim geldi. Fiyatlar bir kez daha güncellendi.

Gelen indirim müjdesinden sonra vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte25 Nisan Salı güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul 25 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 19,69 TL

Benzin litre fiyatı 21,25 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

Ankara 25 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,03 TL

Benzin litre fiyatı 21,61 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL

İzmir 25 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,11 TL

Benzin litre fiyatı 21,59 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL