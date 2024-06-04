3 Haziran reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
3 Haziran Pazartesi reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Müge Anlı, üçüncü sırada Kudüs Fatihi yer aldı.