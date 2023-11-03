3 Kasım 2023 cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta?

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İslam dininin mübarek günlerinden olan cuma, ellerin semaya alınların secdeye vardığı günlerdendir.
Cuma günü öğle ezanında Müslümanlar camilere adeta akın eder. Cemaatle namaz kılmanın sevabından faydalanmak isteyenler, vaktinde orada olur.
Cuma namazı saati, yaşadıkları illere göre araştırılıyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta gibi aramalar yapılıyor.
Diyanet, 3 Kasım 2023 namaz saatlerini yayınladı.
Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte öğle ezanı vakitleri...
3 Kasım 2023 cuma saatleri
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:53'te kılınacak.
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.