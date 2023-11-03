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3 Kasım 2023 cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta?

3 Kasım 2023 cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? Cuma namazını kılacak olan Müslüman alemi, öğle ezanı vaktini sorguluyor. Bu kapsamda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere cuma namazı saat kaçta sorusu gündemde yer alıyor.