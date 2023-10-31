3 Kasım Cuma gününe dikkat! Canını seven evden çıkmayacak Türkiye’de endişe veren gelişmeler yaşanıyor. Uzmanlar tarih verdi. 3 Kasım’da sıcak hava dalgası geliyor. Vatandaşlar tedbir almaya başladı.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim tarihine dair hava durumu tahminlerini açıkladı.

MGM tarafından yayınlanan tahminlere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları yağışla birlikte biraz azalacak.

Ancak ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Özellikle Salı günü için Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlar bekleniyor.

Afrika sıcakları geliyor!

Hava Forum sayfası hava sıcaklıklarının 31 derecelere kadar çıkacağını açıkladı. Paylaşılan mesajda şu sözlere yer verildi:

"36 saatlik Afrika sıcak hava dalgası geliyor. 3 Kasım Cuma akşamından itibaren yurdumuz aniden yaz havasına geçecek. Sıcaklıklar cumartesi İstanbul'da 28, İzmir'de 30, Ankara'da 26, Bursa'da 31 derecelere fırlayacak..."