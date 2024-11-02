3 malzemeli burun spreyi! Kendiniz yapın, paranızı cebinize atın...

Yağmur Dinç

Burun tıkanıklığı, günlük hayatı derinden etkileyen bir sağlık problemi.

Bundan kurtulmak isteyenler ilk olarak burun açıcı spreyleri tercih ediyor.

Doğal deniz tuzlu spreylerin fiyatları gittikçe artarken, bu spreyi evde yapabileceklerini bilmeyenler var.

Oysa, daha etkili ve ekonomik bir yöntemle kendi burun spreyinizi yapabilirsiniz.

DOĞAN BURUN SPREYİ

1 çay kaşığı (doğal deniz tuzu veya iyotsuz tuz tercih edilebilir)

1 su bardağı (steril su veya kaynamış ve soğutulmuş su)

Soda (isteğe bağlı): 1 çay kaşığı (nazal nemlendirme için)

YAPILIŞI

Tuz ve suyu karıştırın: Tuzun tamamen erimesi için suyu ılık yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak soda ekleyin.

Karışımı temiz bir sprey şişesine doldurun.

Burun tıkanıklığı veya kuruluğu için günde birkaç kez spreyi kullanabilirsiniz.

*Ev yapımı burun spreyleri, özellikle alerjik reaksiyon veya enfeksiyon gibi durumlar için profesyonel tıbbi tedavinin yerini alamaz.