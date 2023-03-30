3 Nisan Pazartesi üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 6 Şubat depremi akabinde depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih merak edilirken, son dakika açıklaması geldi. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? 3 Nisan Pazartesi üniversiteler açılacak mı? İşte son karar...

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremle, 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı.

Binlerce vatandaşımıza mezar olan binalardan yaralı kurtulan depremzedeler için milyonlar tek yürek oldu.

Depremzedelerin yurtlara yerleşmesinden dolayı üniversiteler şubat ayında alınan kararla online eğitime geçti.

Üniversite öğrencileri evlerinde dönerken, eğitimin ne zaman normalleşeceği de merak konusu.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim beklentileri nisan ayının yaklaşmasıyla artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şunları söylemişti.

YÖK'e gerekli talimatları verdik. 'Online sistemle biraz devam edelim' diyoruz. KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için depremzedelerimizin huzurlu barınabilecekleri kapasitenin oluşması gerekiyor.

Gelen son dakika açıklaması ise YÖK'ten oldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 30 Mart 2023 itibarı ile üniversitelerdeki eğitim ve öğretime ilişkin alınan kararları açıkladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 3 Nisan Pazartesi üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

3 Nisan Pazartesi üniversitelerde yüz yüze eğitim var mı?

Buna göre; Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak.