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3 şartı sağlayan, 7 bini trink alıyor! Geri ödemek yok...

3 şartı sağlayan, 7 bini trink alıyor! Geri ödemek yok... Evlenecek çiftlerin en muzdarip olduğu konu maddiyat. Bu noktada evlenenlere verilen krediler, cepleri rahatlatıyor. İBB, 3 şartı sağlayana geri ödemesiz 7 bin lira ödüyor. İşte detaylar...