3 şartı sağlayan, 7 bini trink alıyor! Geri ödemek yok...

Yuva kuran çiftler, "faizsiz evlilik kredisi" kapsamında araştırmalar yapıyor.
Maddi durumu müsait olmayanlar ve nakit paraya ihtiyaç duyanlar, kredi imkanlarından faydalanmak istiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi çiftlere yönelik sunduğu "Evlilik Desteği" kapsamında, 2023 Mayıs-Kasım ayları arasında 8.682 çifte toplam 60 milyon TL'nin üzerinde destek sağladı.
2024 yılında da İstanbul'da ikamet eden çiftler, tek seferlik 7 bin TL'lik bir destekle buluşacak.
Evlilik desteği hakkında detaylı bilgi isteyenler, şartları ve başvuruyu merak ediyor.
İşte 7 bin lira evlilik yardımı...
Şartlar
İBB evlilik yardımından faydalanmak isteyen çiftlerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:
Çiftlerin 3 ay içinde evlenmesi,
İstanbul'da ikamet etmeleri,
Sosyal incelemede uygun görülmeleri.
Ayrıca, çiftlerin daha önce boşanmış olmaları bu yardımdan yararlanmalarına engel teşkil etmiyor.
Başvuru noktaları
İBB evlilik yardımı başvuruları şu platformlar üzerinden gerçekleştirilebilecek:
Alo 153 Çözüm Merkezi,
İstanbul Senin mobil uygulaması,
İBB internet sitesi.