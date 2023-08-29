30 Ağustos 2023 Çarşamba borsa açık mı, kapalı mı? İşlem yapacaklar dikkat!
ensonhaber.com

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Resmi olan 30 Ağustos'ta hangi kurumların faaliyet gösterip göstermediği merak ediliyor.

Alış satış işlemi yapmayı düşünenler bu çarşamba günü İstanbul'da işlem yapılıyor mu sorusunun yanıtını arıyor.

Özellikle yatırımcılar, Borsa'nın açık olup olmadığını araştırarak, "30 Ağustos 2023 borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, resmi tatillerde borsa açık mı, kapalı mı? İşte Borsa çalışma saatleri...

30 Ağustos 2023 Çarşamba borsa açık mı, kapalı mı? BIST tatil günleri 2023

30 Ağustos 2023 borsa açık mı?

A.Ş.'nin takvimine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Pay Piyasası kapalı olacak.

Çarşamba günü, borsada işlem gerçekleştirilemeyecek.

Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek.