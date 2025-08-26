30 Ağustos 2025 hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar 30 Ağustos'un tatil olup olmadığını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Zafer Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır.

30 Ağustos'un bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak uyandırdı. 30 Ağustos'ta resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar aramalarına hız kazandırdı.

Peki, 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmi tatildir.

30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos 2025 tarihi bu sene Cumartesi gününe denk geliyor.