30 ağustos reyting sonuçları: Türkiye - Polonya Voleybol Avrupa Şampiyonası, Esra Erol'da... 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Taşıyıcı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada Set Sayısı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.