30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başlarken 30 Ağustos hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar 30 Ağustos'un tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

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30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar 30 Ağustos'un tatil olup olmadığını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır.

30 Ağustos'un bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak uyandırdı. 30 Ağustos'ta resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesinden dolayı birçok kişi tatil olup olmadığını araştırıyor.

Peki, 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesinden tüm resmi kurumlar tatil olacak.

30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos 2023 tarihi bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.