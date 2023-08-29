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30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, marmaray, metro, metrobüs bedava mı? Abone Olun

30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, marmaray, metro, metrobüs bedava mı? Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olması dolayısıyla toplu taşıma kullanacak olan vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, İETT ve diğer toplu taşıma araçları için ücretsiz ulaşım olup olmadığını merak ediyor.

ensonhaber.com 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını kullanarak tören ve etkinliklere katılmak istiyor. Ancak toplu taşıma araçlarının ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı konusu vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri haline geldi. Daha önceki yıllarda resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermişti. Bu yıl ücretsiz ulaşım olup olmadığını merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, otobüs, metro, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler… 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul'da ulaşım sağlanan İETT araçları, vapur, metro, metrobüs, tramway ve vapurla ulaşım bedava olarak sağlanacak.

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