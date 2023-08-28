30 Ağustos Türkiye geneli konser takvimi 2023! 30 Ağustos Çarşamba günü ücretsiz konserler

Türkiye'nin önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor.
Ünlü sanatçılar, şarkıları ve performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Bu yıl da birçok farklı noktada ücretsiz konserler düzenlenecek ve vatandaşlar, sevdikleri sanatçıların seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenebilecek.
İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler...
İstanbul
Dedüblüman (Küçüksu Çayırı) 2 Eylül
Sakiler (Marmara Park AVM)
Burcu Güneş (Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi)
Norm Ender (Bağcılar Meydanı) 21:00
Göktuğ Gönce (Bağcılar Meydanı) 19:30
Emre Altuğ (Esenler Dörtyol Meydanı)
Özgün (Tuzla Sahil)
Bahadır Tatlıöz (Madenler Çekmeköy) 19:30
Zakkum (Madenler Çekmeköy) 21:00
Melek Mosso (Avcılar Ambarlı Sahil İspark)
Balıkesir
Betül Demir (Bandırma Cumhuriyet Meydanı)
Bilecik
Sagopa Kajmer (Kapalı Pazar Otopark) 1 Eylül
Funda Arar (Bozüyük Kapalı Pazar Otoparkı)
Bursa
Duman (Nilüfer Bel. Halk Evi önü)
Kolpa (Yunuseli Havaalanı)
Shawty (Yunuseli Havaalanı)
Ankara
Zara (Atatürk Sahil Parkı)
Resul Dindar (Gölbaşı Sahil Park) 28 Ağustos
Kocaeli
Bora Duran (Derince Gösteri Merkezi) 2 Eylül
Buray (Darıca Millet Bahçesi) 29 Ağustos
Fettah Can (SEKA Park)
Ali Kınık (Hereke Kalesi)
Antalya
Kıraç (Kemer İlçe Stadyumu)
İskender Paydaş (Atatürk Kültür Merkezi)
Candan Erçetin (Konyaaltı Bel. Ana Hizmet Binası) 29 Ağustos
Muğla
Aslı Güngör (Menteşe Cumhuriyet Meydanı)
Bilal Sonses (Milas Atapark Meydanı)
Tuğba Yurt ( Marmaris Atatürk Meydanı)
Tekirdağ
Hadise (Çerkezköy Kent Park)
Edip Akbayram (Ergene Bel. Sağlık Mah. Pazar Yeri)
Alişan (Kazak Gölü Mesire Alanı) 29 Ağustos
İzmir
Yüksek Sadakat (Tire Gölet)
Aydın
Zeynep Bastık (Atatürk Kent Meydanı)
Manisa
Hayko Cepkin (Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet)
Kutsi (Ahmetli Bel. Şehir Stadyumu) 6 Eylül
Isparta
Koray Avcı (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı) 29 Ağustos