30 Ağustos Türkiye geneli konser takvimi 2023! 30 Ağustos Çarşamba günü ücretsiz konserler
ensonhaber.com

Türkiye'nin önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor.

Ünlü sanatçılar, şarkıları ve performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu yıl da birçok farklı noktada ücretsiz konserler düzenlenecek ve vatandaşlar, sevdikleri sanatçıların seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenebilecek.

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler...

İstanbul

Dedüblüman (Küçüksu Çayırı) 2 Eylül

Sakiler (Marmara Park AVM)

Burcu Güneş (Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi)

Norm Ender (Bağcılar Meydanı) 21:00

Göktuğ Gönce (Bağcılar Meydanı) 19:30

Emre Altuğ (Esenler Dörtyol Meydanı)

Özgün (Tuzla Sahil)

Bahadır Tatlıöz (Madenler Çekmeköy) 19:30

Zakkum (Madenler Çekmeköy) 21:00

Melek Mosso (Avcılar Ambarlı Sahil İspark)

Balıkesir

Betül Demir (Bandırma Cumhuriyet Meydanı)

Bilecik

Sagopa Kajmer (Kapalı Pazar Otopark) 1 Eylül

Funda Arar (Bozüyük Kapalı Pazar Otoparkı)

Bursa

Duman (Nilüfer Bel. Halk Evi önü)

Kolpa (Yunuseli Havaalanı)

Shawty (Yunuseli Havaalanı)

Ankara

Zara (Atatürk Sahil Parkı)

Resul Dindar (Gölbaşı Sahil Park) 28 Ağustos

Kocaeli

Bora Duran (Derince Gösteri Merkezi) 2 Eylül

Buray (Darıca Millet Bahçesi) 29 Ağustos

Fettah Can (SEKA Park)

Ali Kınık (Hereke Kalesi)

Antalya

Kıraç (Kemer İlçe Stadyumu)

İskender Paydaş (Atatürk Kültür Merkezi)

Candan Erçetin (Konyaaltı Bel. Ana Hizmet Binası) 29 Ağustos

Muğla

Aslı Güngör (Menteşe Cumhuriyet Meydanı)

Bilal Sonses (Milas Atapark Meydanı)

Tuğba Yurt ( Marmaris Atatürk Meydanı)

Tekirdağ

Hadise (Çerkezköy Kent Park)

Edip Akbayram (Ergene Bel. Sağlık Mah. Pazar Yeri)

Alişan (Kazak Gölü Mesire Alanı) 29 Ağustos

İzmir

Yüksek Sadakat (Tire Gölet)

Aydın

Zeynep Bastık (Atatürk Kent Meydanı)

Manisa

Hayko Cepkin (Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet)

Kutsi (Ahmetli Bel. Şehir Stadyumu) 6 Eylül

Isparta

Koray Avcı (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı) 29 Ağustos