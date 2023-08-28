Haberler



Bilgi



30 Ağustos Türkiye geneli konser takvimi 2023! 30 Ağustos Çarşamba günü ücretsiz konserler Abone Olun

30 Ağustos Türkiye geneli konser takvimi 2023! 30 Ağustos Çarşamba günü ücretsiz konserler Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı özel kutlamaları ve ücretsiz konserlerle dolu dolu yaşanacak. Peki, bu yıl 30 Ağustos'ta kimin konseri olacak? İşte 30 Ağustos konser takvimi:

ensonhaber.com Türkiye'nin önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçılar, şarkıları ve performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yıl da birçok farklı noktada ücretsiz konserler düzenlenecek ve vatandaşlar, sevdikleri sanatçıların seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenebilecek. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler... İstanbul Dedüblüman (Küçüksu Çayırı) 2 Eylül Sakiler (Marmara Park AVM) Burcu Güneş (Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi) Norm Ender (Bağcılar Meydanı) 21:00 Göktuğ Gönce (Bağcılar Meydanı) 19:30 Emre Altuğ (Esenler Dörtyol Meydanı) Özgün (Tuzla Sahil) Bahadır Tatlıöz (Madenler Çekmeköy) 19:30 Zakkum (Madenler Çekmeköy) 21:00 Melek Mosso (Avcılar Ambarlı Sahil İspark) Balıkesir Betül Demir (Bandırma Cumhuriyet Meydanı) Bilecik Sagopa Kajmer (Kapalı Pazar Otopark) 1 Eylül Funda Arar (Bozüyük Kapalı Pazar Otoparkı) Bursa Duman (Nilüfer Bel. Halk Evi önü) Kolpa (Yunuseli Havaalanı) Shawty (Yunuseli Havaalanı) Ankara Zara (Atatürk Sahil Parkı) Resul Dindar (Gölbaşı Sahil Park) 28 Ağustos Kocaeli Bora Duran (Derince Gösteri Merkezi) 2 Eylül Buray (Darıca Millet Bahçesi) 29 Ağustos Fettah Can (SEKA Park) Ali Kınık (Hereke Kalesi) Antalya Kıraç (Kemer İlçe Stadyumu) İskender Paydaş (Atatürk Kültür Merkezi) Candan Erçetin (Konyaaltı Bel. Ana Hizmet Binası) 29 Ağustos Muğla Aslı Güngör (Menteşe Cumhuriyet Meydanı) Bilal Sonses (Milas Atapark Meydanı) Tuğba Yurt ( Marmaris Atatürk Meydanı) Tekirdağ Hadise (Çerkezköy Kent Park) Edip Akbayram (Ergene Bel. Sağlık Mah. Pazar Yeri) Alişan (Kazak Gölü Mesire Alanı) 29 Ağustos İzmir Yüksek Sadakat (Tire Gölet) Aydın Zeynep Bastık (Atatürk Kent Meydanı) Manisa Hayko Cepkin (Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet) Kutsi (Ahmetli Bel. Şehir Stadyumu) 6 Eylül Isparta Koray Avcı (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı) 29 Ağustos

Google News

Abone Ol