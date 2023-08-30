30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un önemi ve anlamı nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlarken bu büyük zaferin detayları merak ediliyor. Vatandaşlar 30 Ağustos'ta ne oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos'un önemi..

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ne olduğu ve 30 Ağustos'un önemi vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 101. yılı kutlanıyor.

30 Ağustos hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar "30 Ağustos'ta ne oldu?" ve "30 Ağustos'un önemi nedir?" şeklindeki sorularına arama motorlarında yanıt arıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ilk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmaya başladı. 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926 yılından bu yanan Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Peki, 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos'un önemi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı..

30 Ağustos't30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlarken bir kez daha bu anlamlı zaferin detaylarını öğrenmeka ne oldu?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos tarihinde kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşmiş olsada, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

30 Ağustos'un önemi

30 Ağustos'un önemi Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması ve işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmeye başlamasıdır.