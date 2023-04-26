30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte 30. Dönem POMEM Polis alımı başvuru şartları ve tarihi... Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklayacağı POMEM başvuruları yakından takip ediliyor. Bu sene Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı başvuruları ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar tarafından yapılacak. Peki 30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru şartları ve tarihi...

30. Dönem POMEM başvurularının ne zaman gerçekleşeceği Mayıs ayının yaklaşmasıyla merak ediliyor. Polislik başvurusu yapacak olan adaylar POMEM başvuru duyurusunu ve başvuru şartlarını sorguluyor. Konu hakkında Resmi Gazete'de 10 bin polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki 30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı 30.dönem POMEM başvuru tarihleri merak ediliyor. 29. Dönem POMEM alımı duyurusu geçtiğimiz Kasım ayında açıklanmıştı. Bunun yanı sıra ön başvurular, 14 - 25 Kasım 2022 tarihlerinde alınmıştı. Yapılan başvurular http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi vasıtasıyla siteye giriş yapılarak gerçekleştirilmişti.

30. Dönem POMEM ilanının tarihi 29. Dönem sonrası merak edildi. 30. Dönem POMEM ilanının bu yıl sonunda açıklanması öngörülmekte. Henüz net bir tarih duyurusu yapılmadı ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

POMEM başvuru şartları neler?

POMEM başvuru şartları, 30.Dönem başvuru kılavuzunun paylaşılmasının ardından belli olacak. Fakat geçtiğimiz dönemin başvuru şartlarından bazıları şu şekilde olmuştu:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlık tarafından belli olacak taban puan ya da üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 ya da 2021 seneleri içerisinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)