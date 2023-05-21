30. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları nereden öğrenilir? 30. dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başladı. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

30. Dönem POMEM başvurusu yapan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Bilindiği üzere 10600 POMEM öğrencisi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. 30. dönem POMEM ön başvuruları 1 Mayıs ile 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında 'pa.edu.tr' internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Başvurularını gerçekleştiren binlerce aday başvuru sonuçları hakkında arama motorlarında araştırmalarına hız verdi. Peki, 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar.. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 10600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Fakat 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde bitmiş, sonuçlar ise 3 gün sonra yani 28 Kasım 2022 tarihinde ilan edilmişti. Buna bakılarak 30. dönem POMEM başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar nereden öğrenilir? Adaylar ön başvuru sonuçlarını "www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.