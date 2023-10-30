30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Bu haftanın ilk çekilişi olan 30 Ekim 2023 Pazartesi çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.
Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.