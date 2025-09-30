Abone ol: Google News

30 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler Salı günü oynanacak futbol maçlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 10:09
30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Salı günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi, La Liga, ve İngiltere Championshipt'te birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Atalanta - Club Brugge

19.45 Kairat - Real Madrid 

22.00 Galatasaray - Liverpool

22.00 Bodo/Glimt - Tottenham

22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

22.00 Pafos FC - Bayern Münih 

22.00 Chelsea - Benfica 

22.00 Marsilya - Ajax 

22.00 Inter - Slavia Prag

İspanya La Liga

21:00 Valencia - Real Oviedo

İngiltere Championship

21.45 Leicester City - Wrexham

21.45 Birmingham - Sheffield Wednesday 

21.45 Sheffield United - Southampton 

21.45 Bristol City - Ipswich Town 

21.45 Blackburn Rovers - Swansea City

21.45 Hull City - Preston North End 

21.45 Middlesbrough - Stoke City 

22.00 Derby County - Charlton Athletic

