30 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Salı günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Şampiyonlar Ligi, La Liga, ve İngiltere Championshipt'te birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Atalanta - Club Brugge
19.45 Kairat - Real Madrid
22.00 Galatasaray - Liverpool
22.00 Bodo/Glimt - Tottenham
22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
22.00 Pafos FC - Bayern Münih
22.00 Chelsea - Benfica
22.00 Marsilya - Ajax
22.00 Inter - Slavia Prag
İspanya La Liga
21:00 Valencia - Real Oviedo
İngiltere Championship
21.45 Leicester City - Wrexham
21.45 Birmingham - Sheffield Wednesday
21.45 Sheffield United - Southampton
21.45 Bristol City - Ipswich Town
21.45 Blackburn Rovers - Swansea City
21.45 Hull City - Preston North End
21.45 Middlesbrough - Stoke City
22.00 Derby County - Charlton Athletic