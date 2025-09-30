30 Eylül 2025 Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Salı günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi, La Liga, ve İngiltere Championshipt'te birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Atalanta - Club Brugge

19.45 Kairat - Real Madrid

22.00 Galatasaray - Liverpool

22.00 Bodo/Glimt - Tottenham

22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

22.00 Pafos FC - Bayern Münih

22.00 Chelsea - Benfica

22.00 Marsilya - Ajax

22.00 Inter - Slavia Prag

İspanya La Liga

21:00 Valencia - Real Oviedo

İngiltere Championship

21.45 Leicester City - Wrexham

21.45 Birmingham - Sheffield Wednesday

21.45 Sheffield United - Southampton

21.45 Bristol City - Ipswich Town

21.45 Blackburn Rovers - Swansea City

21.45 Hull City - Preston North End

21.45 Middlesbrough - Stoke City

22.00 Derby County - Charlton Athletic