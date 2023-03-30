30 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.
Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu haftanın ikinci çekilişi olan 30 Mart 2023 Perşembe çekilişi için geri sayım başladı.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında aramalarına hız verdi.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz
Nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.