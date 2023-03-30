30 Mart okullar tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı: İşte 30 Mart Perşembe kar tatili olan iller! Tükiye'nin bazı bölgelerinde bugün kar yağışı gerçekleşti. Havaların bir anda düşmesi sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte 30 Mart kar tatili olan iller...

Geçtiğimiz hafta havaların ısınmasının ardından sıcak havalar yerini yağışlara bıraktı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı buzlanma ve don olayına sebep oldu.

Günlük yaşama da büyük ölçüde olumsuz etki sağlayan kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Okullarda eğitime ara verilen iller öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alırken valiliklerden peşe açıklamalar geldi.

Vatandaşlar, “30 Mart Perşembe okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?” sorularına yanıt arıyor. İşte tatil olan iller…

30 Mart Perşembe okullar tatil mi?

Ülkemizde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle 6 ilde eğitime 1 günlük ara verildi.

Ordu, Gümüşhane, Yozgat, Bayburt, Nevşehir ve Muş valilikleri, 30 Mart 2023 Perşembe günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacak.

Nevşehir Valiliği’nden gelen açıklama

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Etkili olan kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz Nevşehir genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.



Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilmek üzere), engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır”

Ordu’da 7 ilçede okullar tatil

Ordu’da kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yozgat

Yozgat Valiliği, kar yağışının etkili olması, buzlanma ve olumsuz hava sebebiyle 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Muş

Muş Valiliği, meteorolojik uyarı ve çatılarda meydana gelen hasarların henüz giderilmemesi ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.