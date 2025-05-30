Haber Merkezi

Cuma gününün manevi huzurunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını araştırmaya başladı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazına hazırlanan müminler, yakınlarının gününü dua ve iyi dileklerle güzelleştirmek istiyor.

Özellikle ayetli, kısa ve derin anlam taşıyan sözler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden sıkça paylaşılıyor.

Siz de sevdiklerinize manevi değeri yüksek bir mesaj göndermek isterseniz, derlenen yeni Cuma mesajları listemize göz atabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 2025

Rabbim bu mübarek günde edilen tüm duaları kabul eylesin. Sevdiklerinle birlikte nice hayırlı Cumalara.

Kalpler dua ile, diller zikir ile, gönüller sevgiyle dolsun. Cumanız bereketli olsun.

Cuma’nız mübarek, gönlünüz huzurla dolsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın.Selam ve dua ile...

Allah’ım! Kalplerimize ferahlık, dualarımıza kabul, ömrümüze bereket, evimize huzur nasip eyle. Hayırlı Cumalar

Bir dua kadar yakın, bir secde kadar huzurlu, bir Cuma kadar bereketli olsun hayatınız.

Cuma günü, dua eden gönüllerin birleştiği, umutların tazelendiği bir rahmet günüdür. Rabbim dualarınızı kabul eylesin.

Gönülleriniz imanla, kalpleriniz huzurla dolsun. Bu mübarek günde Rabbim her duasına ‘amin’ denilen kullardan eylesin.

Cuma, kalpleri birbirine yaklaştıran, duaları semaya ulaştıran bir köprüdür. Sevdiklerinizle birlikte nice hayırlı Cumalara.

Kalbiniz Allah sevgisiyle dolsun, dualarınız kabul olsun, ömrünüz bereketli geçsin. Cumanız mübarek olsun.

Şüphesiz namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.” (Nisa Suresi, 103)

Hayırlı Cumalar, Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.

Rabbim bu mübarek günün sevabını üzerinize, dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!

Ya Rabbi, kalplerimizi imanla doldur, bizi affet ve bizleri cennetinde buluştur. Hayırlı Cumalar.

Her yeni Cuma, yeni umutların başlangıcıdır. Dualarınız kabul, gününüz bereketli olsun.