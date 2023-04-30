30 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Nisan Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları! 30 Nisan tarihli Şans Topu çekilişi için aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında aramalar yapıyor..

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken çekiliş için geri sayım devam ediyor.

Bilindiği üzere Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilir. Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 30 Nisan tarihli çekiliş için araştırmalar hız kazandı.

Şans oyunu tutkunları Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.

Şans Topu'nda oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçlarına aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!