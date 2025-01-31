30 Ocak reyting sonuçları: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa maçları rekor kırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Totalde birinci sırada Ajax Galatasaray karşılaması, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB grubunda birinci sırada Galatasaray maçı, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada Fenerbahçe maçı yer aldı.

ABC grubunda ise birinci sırada Galatasaray maçı, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada Esra Erol yer aldı.