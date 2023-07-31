30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2023 Pazar Süper Loto sonuçları.. Süper Loto 30 Temmuz 2023 çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

Bu haftanın son çekilişi olan 30 Temmuz tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 96.745.862,53 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte bu akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları..

30 Temmuz 2023 Süper Loto Sonuçları

11 - 17 - 28 - 33 - 40 - 57