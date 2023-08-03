30.Dönem POMEM Sınavı ne zaman, saat kaçta? Polislik sınavı tarihi 2023 30. Dönem POMEM alımları, her yıl olduğu gibi bu sene de ön başvuru, sınav, mülakat fiziki sınav aşamalarından oluşacak. Başvurusunu tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Bu kapsamda "30.Dönem POMEM Sınavı ne zaman" sorusu araştırılıyor.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Polislik mesleğini icra etmek isteyenler, "POMEM" alımlarını yakından takip ediyor. POMEM, bu sene 30.Dönem alımlarını gerçekleştirecek. POMEM alımları, her yıl olduğu gibi bu sene de ön başvuru, sınav, mülakat fiziki sınav aşamalarından oluşacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı sınavları, ön lisans ve lisans mezunu adayların gündeminde yer alıyor. 30. Dönem POMEM sınavlarına odaklanan adaylar, online başvuruların ardından mülakat sürecine geçecek. Peki, POMEM Sınavı ne zaman? Polislik sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte POMEM 30.Dönem sınav tarihi! POMEM 2023 sınavı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.