31 Aralık yılbaşında alkol satışı yasak mı? Tekeller kaça kadar açık?

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Yılbaşı gecesi yaklaşırken "Tekeller kaça kadar açık?" ve "31 Aralık’ta alkol satışı yasak mı?" soruları gündemde.

Alışveriş planları yapanlar, yılbaşında uygulanacak alkol satış saatleri ve tekel bayilerinin kapanış saatlerini araştırıyor.

Yılbaşı öncesi alkol almak isteyenler için alkol satışına dair kurallar ve çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Özellikle yılbaşı gecesi, belirlenen düzenlemelere uyulması gerekiyor.

Peki, 31 Aralık’ta tekel bayileri saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

31 ARALIK’TA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Türkiye’de geçerli olan yasal düzenlemelere göre, perakende alkol satışı saat 22.00 itibarıyla sona eriyor. Bu nedenle, tekel bayileri açık olsa dahi saat 22.00’den sonra alkol satışı yapılamayacak.

Alkol satışı, yasal mevzuata göre 22.00 ile sabah 06.00 arasında yasaklanmış durumda. Yılbaşı gecesi için özel bir düzenleme yapılmadığından, bu kural 31 Aralık tarihinde de uygulanacak.