31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları neler? 31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki POMEM 31. Dönem başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar..

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30. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 31. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili aramalar hız kazandı.

Polis olmak isteyen binlerce kişi 31. Dönem POMEM başvurularının başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından başvuru takviminin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hız verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde yapılan POMEM'lere öğrenci alımı için geri sayım sürüyor.

Peki, POMEM 31. Dönem başvuru tarihleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar..

31 . Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

31. Dönem POMEM başvuruları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 31. Dönem POMEM başvurularının Aralık ayı içerisinde başlaması bekleniyo r.

Başvuru şartları nelerdir?

- T.C. vatandaşı olmak,

- Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,