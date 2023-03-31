31 Mart 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 31 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları.. Şans oyunu severler 31 Mart 2023 Cuma günü çekilecek olan On Numara sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte yanıtı..

On Numara, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 31 Mart 2023 Cuma çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen şans oyunu tutkunları aramalarına hız kazandırdı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI