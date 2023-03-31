31 Mart Cuma iftar saat kaçta? İFTAR VAKTİ 2023: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR... Bugünü oruçlu geçirenler, akşam ezanını bekliyor. Peki, 31 Mart Cuma günü iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte illere göre iftar vakti...

İslam aleminin rahmet ve bereket ayı Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor.

Mübarek ayı oruç tutarak geçiren milyonlarca Müslüman, sahura kalkıp niyet ediyor. Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, 2023 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 31 Mart 2023 Cuma illerin akşam ezanı ve iftar saatleri..

31 Mart Cuma iftar vakitleri

İstanbul: 19:34

Ankara: 19:18

İzmir: 19:40