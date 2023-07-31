31 Temmuz Pazartesi İZBAN kapalı mı, grevde mi? İZBAN ne zaman açılacak? Egeray, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de hizmet veren İZBAN, bugün hizmet vermiyor. Yolcular ise "İZBAN neden çalışmıyor, ne zaman açılacak" merak ediyor. İşte son durum...

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Metro A.Ş.'nin Halkapınar'daki Genel Müdürlük binasındaki son toplantıda da tarafların ilgili 11 madde üzerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, sabah saat 05.00'ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indi, seferler durdu.

İZBAN kullanan yolcular ise mağdur...

İzmir İZBAN neden çalışmıyor, ne zaman açılacak merak ediliyor.

İzmir metro çalışıyor mu? İzban grevde mi? İzmir metro grevde mi? İZBAN ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İZBAN ne zaman açılacak?

31 Temmuz Pazartesi gününe grevle uyanan İzmirliler, İZBAN'ın açılmasını dört gözle bekliyor.

Ulaşım sağlayamayan vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirerek çözüm istiyor.

Metro A.Ş.’nin Halkapınar’daki Genel Müdürlük binası önünde basın açıklamasında bulunan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Son dakikaya kadar elimizi uzattık, kapımızı açık tuttuk. Bu saatten sonra grev kararımızı alsak da yine kapımız açık. Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin. Hodri meydan diyoruz. Bizi bu grev kararını uygulamaya koymakta zorlayanlar, zorda bırakanlar bundan sonra düşünsün. Şimdi hep beraber halaylarla alkışlarla grev uygulama ilanımızı asıyoruz” dedi.

İZBAN seferlerinin ne zaman başlayacağına dair ise bir açıklama gelmedi.