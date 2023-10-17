38 yaşında rekora doymuyor! Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor! Tüm zamanların en golcüsü.. Portekiz milli takımıyla çıktığı son iki maçta 4 gole imza atan Cristiano Ronaldo rekor tazeledi. 38 yaşındaki yıldız futbolcu performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor..

ensonhaber.com

Portekiz EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçında deplasmanda Bosna Hersek'e konuk oldu.

Mücadeleyi ilk yarıda bulduğu goller ile 5-0 kazanan Portekiz'de geceye damga vuran isim 38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo oldu.

Performansıyla göz doldurmaya devam eden Cristiano Ronaldo hem Al Nassr'da hem Portekiz milli takımında gollerine devam ediyor.

Rekorunu tazeledi

Dün akşam Bosna hersek karşısında 2 gol bulan Cristiano Ronaldo yeni bir başarıya imza attı.

Milli takım formasıyla tüm zamanların en golcü ismi olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri’nde şimdiye kadar 7 maçta 9 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı. Yıldız futbolcu ayrıca, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı. Ronaldo bu gol sayısı ile zirveye yerleşti.

2023 yılında en çok gol atan ilk üç oyuncu şu şekilde;

1) Cristiano Ronaldo - 40 gol

2) Erling Haaland - 39 gol

3) Kylian Mbappe - 35 gol