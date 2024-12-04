4 Aralık 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. En popüler yatırım aracı olan altın fiyatları büyük ilgi görüyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Vatandaşlar altın fiyatları hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapıyor.
Peki, 4 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.958 TL
Satış: 2.959 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.839 TL
Satış: 4.949 TL
Yarım altın
Alış: 9.648 TL
Satış: 9.898 TL
Tam altın
Alış: 19.356 TL
Satış: 19.736 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.363 TL
Satış: 20.373 TL