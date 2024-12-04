4 Aralık 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Günlük altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. En popüler yatırım aracı olan altın fiyatları büyük ilgi görüyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Vatandaşlar altın fiyatları hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapıyor.

Peki, 4 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.958 TL

Satış: 2.959 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.839 TL

Satış: 4.949 TL

Yarım altın

Alış: 9.648 TL

Satış: 9.898 TL

Tam altın

Alış: 19.356 TL

Satış: 19.736 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.363 TL

Satış: 20.373 TL