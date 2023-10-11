4 büyük zincir marketten müjde! O ürünlerde "yüzde 50" indirim başladı... Bitmeden koşun! İki büyük zincir market bazı ürünlerde yüzde 50 indirime gitti. Sıvıyağ, peynir, zeytin… Birçok ürün yarı fiyatına satılacak.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele çağrısına yanıt veren iki zincir market, 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirimler yapacağını açıkladı.

Bu indirimler sayesinde uzun zamandır ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, ana ürünlere kolaylıkla ulaşabilşecek.

İndirim yapan marketlerden birisi ise A101 oldu...

A101 yaptığı açıklamada; ürünlerini ucuz fiyattan sattığını ve enflasyon karşısında vatandaşlara yardımcı olmak için yıl boyu her gün minimum 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirimler uyguladığını ve buna devam edeceğini açıkladı.

İlk hamle A101'den

A101'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A101'in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır.

A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

Zincire Şok Market katkısı

Şok Market, Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir kampanya başlattı. Marketin yaptığı açıklamaya göre; Şok Marketler, ekim ayı boyunca her hafta geçerli olacak şekilde en az 250 üründe yüzde 50’ye kadar indirim yapacak.

Öte yandan peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte bir evin en temel ihtiyaçları arasından belirlenen toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlayacak.

Migros yeni bir sloganla kampanyaları duyurdu

Türkiye’nin her yerinde şubesi olan ve 3 bin 200’den fazla mağaza ile hizmet veren Migros, 70. yıl kutlaması nedeniyle özel kampanyalarla müşterileri sevindirecek.

"Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyası adı altında, ihtiyaç ürünlerinde dip fiyatlar uygulayarak müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu kampanyalar kapsamında 12 Ekim tarihinden itibaren Migroskop ve aile indirimleri ile evin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 15.000'i aşkın üründe %20'den %50'ye varan indirimler uygulanacak. Kampanya Kasım ayının sonunda bitecek.