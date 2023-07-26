4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? MEB açıkladı mı, onaylandı mı? Yeni dönemde okullar...

4 gün okul, 3 gün iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor.

İngiltere'de hafta içi ve haftada 5 gün olmak eğitim alan öğrenciler, yeni kararın alınması halinde 4 gün okula gidecek.

Uygulamanın Türkiye için durumu merak konusu oldu. Yeni dönemde 4 gün mü olacak, 3 gün tatil mi gibi sorular gündeme geldi.

Peki, okullar 4 gün mü olacak? 4 gün okul, 3 gün tatil mi? onayladı mı? İşte detaylar...

Okullar 4 gün mü olacak?

Avrupa'da bazı ülkelerde gündeme getirilen 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi.

Türkiye için de henüz bu uygulama söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı, konuya dair bir açıklama yapmadı.