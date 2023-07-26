4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? MEB açıkladı mı, onaylandı mı? Yeni dönemde okullar... Yeni dönemde 4 gün okul 3 gün mü olacak sorusu veliler ve öğrencilerin gündemine geldi. Uygulamanın söz konusu olup olmadığına dair gözler MEB'e çevrildi. Peki, okullar 4 gün mü olacak? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı, açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İngiltere'de hafta içi ve haftada 5 gün olmak eğitim alan öğrenciler, yeni kararın alınması halinde 4 gün okula gidecek. Uygulamanın Türkiye için durumu merak konusu oldu. Yeni dönemde okullar 4 gün mü olacak, 3 gün tatil mi gibi sorular gündeme geldi. Peki, okullar 4 gün mü olacak? 4 gün okul, 3 gün tatil mi? MEB onayladı mı? İşte detaylar... Okullar 4 gün mü olacak? Avrupa'da bazı ülkelerde gündeme getirilen 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi. Türkiye için de henüz bu uygulama söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı, konuya dair bir açıklama yapmadı.