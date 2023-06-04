4 Haziran LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç ve tercih tarihi 2023 MEB tarafından düzenlenen LGS, 4 Haziran Pazar günü tamamlandı. Şimdi ise gözler LGS sonuçlarına çevrildi. Peki, LGS ne zaman açıklanacak? İşte LGS sonuç tarihi 2023!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün gerçekleştirildi. İyi bir lise eğitimi almak isteyenler, LGS sonuçlarına göre tercih yapacak. 2 oturumda tamamlanan sınavın akabinde LGS sonuç tarihi araştırılıyor. LGS sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç tarihi... LGS 2023 sonuçları ne zaman? MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Tercih takvimi ise henüz netleşmedi.