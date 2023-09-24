4 il için tehlike çanları çalıyor! Uzman isim Ahmet Ercan uyardı: Önlem alınmazsa… Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de olası deprem risklerine dair önemli bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: Sakarya, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa 6 ve 6 büyüklüğünde depreme maruz kalabileceğine dikkat çekti.

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Depremler, ülkemizde ne yazık ki sık sık yaşanan doğal afetler arasında yer alıyor.

Bu nedenle, jeofizik uzmanlarının deprem riski hakkında yaptığı uyarılar büyük bir önem taşıyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın uyarısına göre, 4 ilin büyük bir deprem riski altında olduğu belirtiliyor.

Açıklamalarına göre, bu 4 ilde 6 ve 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir.

Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların alınması gereken önlemler konusunda duyarlı olmaları ve yerel yönetimlerin de gerekli tedbirleri alması büyük bir önem taşıyor.

O illerde yaşayanlar dikkat!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sakarya, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa illerine dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7,2, Samsun;