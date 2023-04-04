4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü! Hayvan hakları ve koruma mesajları... Sokak hayvanları konusunda bilinci arttırmak amacıyla 4 Nisan dünyada "Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanmaktadır. Bizlere ihtiyacı olan can dostlarımızı, yalnızca bir gün değil her gün düşünmeliyiz. İşte sokak hayvanları gününe dair sözler ve mesajlar...

Ülkemizde ve dünyanın her yerinde sokakta yaşayan evsiz ve sahipsiz hayvanlar mevcuttur.

Yaz kış zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren özellikle kedi ve köpekler için elimizde geleni yapmalıyız. En azından 1 kap mama ve 1 kap su vererek beslenmelerini kolaylaştırabiliriz.

Sokaktaki canlarımız bizlere emanet, onları kaderine terk etmemek, bir gün değil her gün önemsemek bizim en kıymetli görevimiz.

Sokak hayvanlarını görmezden gelmeyerek yaşam haklarını savunmalı ve yaşam alanlarını korumalıyız.

Her yıl 4 Nisan günü hayvan hakları, hayvan sevgisi ve hayvanları korumaya dair farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenleniyor.

Sesini sosyal medyadan duyurmak ve destek vermek isteyen hayvan severler ise paylaşabilecekleri mesajları araştırıyor.

Hayvanlarla ilgili anlamlı sözler ve mesajlar arama motorlarına sorgulanıyor.

İşte 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları ve sözleri 2023!

Sokak hayvanları ile ilgili mesajlar 2023

"Köpekler centilmedir. Umarım onların cennetine giderim, insanların değil."-Mark Twain

”Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.” Arthur Schopenhauer

“Her kim aç bir hayvan beslerse aynı zamanda ruhunu besler.” Charlie Chaplin

1Hayvanlar, insanlar için ne iyi arkadaştır, ne sual sorarlar, ne de insanı tenkit ederler."-George Eliot

"Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi."-Charles M. Schulz

”İnsanlar hakkında psikolojik romanlar yazmak istiyorsanız yapacağınız en iyi şey bir çift kedi edinmektir.” Aldous Huxley

"Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir." Mahatma gandhi

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun.

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım.