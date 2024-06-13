4 seçenek var: İşte sineklerin yaklaşmadığı renkler Sineklerden korunmanın bir yolu da kıyafetlerdeki renk seçiminiz olabilir. İşte sineklerin yanından bile geçmediği renkler...

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Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve haşereler gün yüzüne çıktı.

Sinek sokmaları ve kaşıntılar vatandaşların kabusu olurken korunmanın yolları da sıklıkla araştırılıyor.

Sineklerin tercihleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, nasıl uzak tutacaklarını öğrenmek istiyor.

Sivrisinekler, aslında oldukça seçici canlılar ve tercih edilen kıyafet renkleri dahi bunu etkileyebiliyor.

Uzun zamandır sineklerin bitkilerle ilişkilendirdikleri parlak renklerden etkilendiği düşünülüyordu. Ancak Florida Üniversitesi'ndeki (ABD) bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, gerçekleri ortaya serdi.

İşte sineklerin en sevmediği renkler...

Sinekleri kaçıran renkler

Araştırmaya katılan Washington Üniversitesi biyoloji uzmanı Profesör Jeffrey Riffell'e göre sivrisinekler kırmızı, turuncu, siyah ve mavi gibi renkleri tercih ediyor. Ancak yeşil, mor, mavi ve beyazı görmezden geliyorlar.

Yani, sıcak günlerde bu 4 renkten birini giyerseniz ısırılma olasılığınız düşecektir.