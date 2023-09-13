40 TL'yi aştı! İşte 13 Eylül Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları... Dün gece itibarıyla motorin grubuna zam geldi. Bununla birlikte tarihte ilk kez motorin litre fiyatı 40 TL'yi aştı. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında son durumu merak ediyor. İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

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Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir ilk yaşandı. Dün gece mazota gelen zamla birlikte litre fiyatı 40 TL’nin üzerine çıktı.

Araç sahipleri gelen haberlerle birlikte zamlı fiyatları araştırmaya başladı. Peki, 13 Eylül motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar…

İSTANBUL

Benzin: 36,87 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA

Benzin: 37,44 TL

Motorin: 40,56 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR

Benzin: 37,56 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL