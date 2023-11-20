4444 gibi belli sayıda zikir çekmenin dini bir dayanağı var mıdır? Diyanet İşleri'ne bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, dini sorulara yanıt vererek vatandaşları bilgilendiriyor. En çok merak edilen sorulardan biri de '4444 gibi belli sayıda zikir çekmenin dini bir dayanağı var mıdır?' sorusu. İşte bu sorunun cevabını sizler için derledik.

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara internet üzerinden yanıt arıyorlar.

Diyanet İşleri'ne bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşlardan gelen dini sorulara yanıt vererek vatandaşları bilgilendiriyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bulunan sıkça sorulan sorulardan en çok merak edilenleri sizler için seçiyoruz.

Cevabı en çok merak uyandıranlar arasında yer alan "4444 gibi belli sayıda zikir çekmenin dini bir dayanağı var mıdır?" sorusuna verilen yanıtı sizler için derledik.

İşte, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

4444 gibi belli sayıda zikir çekme uygulamasının dinî bir dayanağı var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Duaların kabulü için samimiyet önemli olup, belirli sayılarda okunması şart değildir. Salât-ı tefrîciyenin ya da herhangi bir duanın 4444 defa veya belli zamanlarda okunması şart olmadığı gibi okunduğunda muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir âyet ve hadis de bulunmamaktadır. Kişinin, bir isteğinin yerine gelmesini Allah’tan isteyeceği vakit, iki rek'at namaz kılması, Allah’a hamd edip Hz. Peygamber’e (s.a.s.) salât-u selâmda bulunması, duadan önce tövbe-istiğfar etmesi tavsiye edilir.