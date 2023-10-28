45 işkoluna yıpranma payı! İşte erken emekli olabilecek mesleklerin listesi SGK yıpranma hakkı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Peki, hangi mesleklerde yıpranma payı var? Erken emekli olunan meslekler nelerdir? İşte güncel liste.

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Yıpranma payı, birçok ülkede çalışanların emeklilik hakkını erken alabilmeleri için belirli bir süre boyunca çalıştıktan sonra toplamış oldukları hizmet sürelerini ifade eden bir terimdir.

Yıpranma payı, genellikle ağır veya riskli işlerde çalışan işçiler için uygulanır ve bu tür işlerde çalışanlar daha kısa sürede emekli olabilirler.

Örneğin, inşaat işçileri, maden işçileri veya diğer tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde erken emekli olabilirler.

Yıpranma payı, ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemi farklılıklarına göre değişiklik gösterebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi.

Peki erken emeklilik şartları nelerdir? Hangi meslekler erken emekli olabilir? İşte güncel yıpranma payı olan meslekler...

Prim şartı

Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısını doldurması gerekiyor.

Yıpranma payı olan meslekler

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Cıva üretimi işleri

Madencilik ve yeraltı işleri

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

Radyoaktif işler

Emniyet çalışanları

Askerler

Basın ve gazetecilik işleri

Ebe

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

TBMM yasama organı üyeleri

Kurşun ve arsenik işleri

Su altında çalışmayı gerektiren işler

Hastabakıcı hemşireler

Diş doktoru

Eczacı

Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları

Alüminyüm fabrikaları işçileri

Hemşire

Döküm fabrikaları çalışanları

Çimento fabrikaları personeli

İhtiyat pilotları

Kok fabrikaları çalışanları

Doktorlar

Toplum sağlığı teknisyeni

Termik santral işçileri