45 işkoluna yıpranma payı! İşte erken emekli olabilecek mesleklerin listesi

Yıpranma payı, birçok ülkede çalışanların emeklilik hakkını erken alabilmeleri için belirli bir süre boyunca çalıştıktan sonra toplamış oldukları hizmet sürelerini ifade eden bir terimdir.
Yıpranma payı, genellikle ağır veya riskli işlerde çalışan işçiler için uygulanır ve bu tür işlerde çalışanlar daha kısa sürede emekli olabilirler.
Örneğin, inşaat işçileri, maden işçileri veya diğer tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde erken emekli olabilirler.
Yıpranma payı, ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemi farklılıklarına göre değişiklik gösterebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi.
Peki erken emeklilik şartları nelerdir? Hangi meslekler erken emekli olabilir? İşte güncel yıpranma payı olan meslekler...
Prim şartı
Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısını doldurması gerekiyor.
Yıpranma payı olan meslekler
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Cıva üretimi işleri
Madencilik ve yeraltı işleri
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
Radyoaktif işler
Emniyet çalışanları
Askerler
Basın ve gazetecilik işleri
Ebe
İtfaiye ve yangın söndürme işleri
Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
TBMM yasama organı üyeleri
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işler
Hastabakıcı hemşireler
Diş doktoru
Eczacı
Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları
Alüminyüm fabrikaları işçileri
Hemşire
Döküm fabrikaları çalışanları
Çimento fabrikaları personeli
İhtiyat pilotları
Kok fabrikaları çalışanları
Doktorlar
Toplum sağlığı teknisyeni
Termik santral işçileri