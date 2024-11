47. ABD başkanı açıklandı mı, kim oldu? Trump mı, Harris mi kazandı?

Haber Merkezi

Dünyanın gözü Amerika'da...

ABD, 47. başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Kamala Harris ile Donald Trump'ın yarıştığı seçimlerde bir aday diğerinden daha fazla oy alarak ABD'nin yeni başkanı olacak.

Kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ülkenin başına geçecek.

Oy sayma işleminin bitmesinin ardından 'ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?' sorusu cevap bulacak.

Son verilere göre kimin kazandığı kimin kaybettiği merak ediliyor. Peki, ABD seçimini kim kazandı, kim önde? İşte başkanlık seçiminde son durum...

47. ABD BAŞKANI KİM OLDU

ABD’de 50 eyaletten 39'unda sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump 230 delegeye ulaşırken Demokrat aday Kamala Harris ise 205 delegeye çıktı.

Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı. Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

Trump’ın kazandığı eyaletler (25): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina,Georgia

Harris’in kazandığı eyaletler (16+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi