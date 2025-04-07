Yoğurt devinden kritik adım: O fabrikası kepenk indiriyor!

Türkiye yatırımları ile dikkat çeken Fransa merkezli yoğurt üreticisi Danone Avrupa’da yer alan fabrikalarında küçülmeye gidiyor.
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan tek fabrikası hakkında kapatma kararı alan şirket sektörde büyü bir yankıya neden oldu.
Fransız devi, söz konusu kararını ise, süt ürünlerindeki maliyetlerin diğer lokasyonlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olmasıyla gerekçelendiriyor.
230 ÇALIŞAN ETKİLENECEK!
Söz konusu fabrikanın kapanması halinde toplam 230 çalışanın bu kararda olumsuz etkileneceği belirtilirken şirket bu çalışanların farklı fabrikalarda istihdam edileceğini belirtti.
Aynı zamanda söz konusu fabrikanın kapatılmasının ardından farklı bölgelere iştihamı sağlanan ve şirketin iş değişikliği için taşınacak çalışanlara ilave maddi imkanlar sunacağı aktarıldı.