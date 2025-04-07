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Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar

Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar Sabah dolu dolu çıkan pilin, akşam eve dönmeden kırmızıya düşmesi hepimizin ortak kabusu. Tom’s Guide ekibi, kapsamlı bir araştırmaya imza atarak piyasadaki en uzun ömürlü bataryaya sahip telefonları mercek altına aldı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı!