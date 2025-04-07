Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar

Yeni telefon alacakların ilk baktığı şey artık kamera değil, ekran değil… Pil ömrü!
“Bir günü tek şarjla çıkarsın yeter” diyen kullanıcılar, artık daha dayanıklı modellerin peşinde.
Özellikle iPhone kullanıcıları, bu konuda yıllardır aynı dertten muzdarip. Şarj gün ortasında bitiyor, akşamı göremeden kırmızı alarm başlıyor.
Hele bir de telefon yoğun kullanılıyorsa, Powerbank’siz dışarı çıkmak neredeyse imkansız hale geliyor.
Android cephesinde ise işler değişti. Geliştirilen batarya teknolojileri ve yazılım optimizasyonları sayesinde, birçok model adeta şarj canavarı haline geldi.
Tom’s Guide kapsamlı bir araştırmaya imza atarak piyasadaki en uzun ömürlü bataryaya sahip telefonları listeledi.
ŞARJI EN UZUN SÜRE DAYANAN TELEFONLAR
1. ASUS Phone 9 Pro: 20 saat 34 dakika
2. OnePlus 13: 19 saat 45 dakika
3. OnePlus 13R: 18 saat 49 dakika
4. ASUS Rog Phone 8 Pro: 18 saat 48 dakika 5. Moto G 2025: 18 saat 32 dakika
6. OnePlus 12R: 18 saat 8 dakika
7. iPhone 16 Pro Max: 17 saat 17 dakika
8. Samsung Galaxy S25 Ultra: 17 saat 14 dakika
9. Moto G Power 2025: 17 saat 13 dakika
10. OnePlus 12: 17 saat 5 dakika
11. ASUS Zenfone 11 Ultra: 17 saat 1 dakika
12. Samsung Galaxy 25 Plus: 16 saat 55 dakika
13. Samsung Galaxy S24 Ultra: 16 saat 45 dakika
14. iPhone 16 Plus: 16 saat 29 dakika
15. Samsung Galaxy S24 Plus: 15 saat 58 dakika