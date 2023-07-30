47 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Tosun Paşa’nın o sahnesinde yaşananlar yürekleri dağladı Yeşilçam efsanesi Tosun Paşa filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı film hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer o sahnede…

Yeşilçam filmleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa, bu akşam izleyici ile buluşacak.

Hem televizyonda hem de dijital platformlarda sevilerek izlenen Tosun Paşa filmi, birçok usta oyuncuyu kadrosunda ağırladı.

Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Akil Öztuna, Müjde Ar, Oya Aydonat gibi birbirinden başarılı usta oyuncular yer aldı.

1976 yılında gösterime giren film ile ilgili gerçek tam 47 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer filmin o sahnesinde talihsiz olay yaşanmış…

Talihsiz kaza sonu oldu

Tosun Paşa filmindeki Tellioğulları'nın babası Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Akil Öztuna, Kemerburgaz’daki çekimler sırasında deveden düşerek hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçiren usta oyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.