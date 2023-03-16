4.8 SALLADI! Deprem kahini yine tutturdu! İstanbul'da hissedilen deprem... Bolu, 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Son dakika depremi Düzce, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.

Son dakika deprem mi oldu sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sallantıyı hissedenler, "son depremler" başlığıyla internete yöneldi. Alınan bilgilere göre, 16 Mart Perşembe günü Bolu merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Ankara ve Düzce'de hissedilen deprem panik yarattı. AFAD tarafından derinliği 8 kilometre olarak açıklanan deprem, 13.55'te yaşandı. Deprem kahini uyarmıştı Deprem kahini Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15-16-17 Mart tarihlerine dikkat çekti. Kritik gezegen geometrisinde bir yakınsama meydana gelmesi haliyle bu durum deprem açısından bir önem taşıyabilir ve dikkat edilmesi gerekebilir demişti.