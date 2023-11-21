5 bin lira alamayana müjde! Erdoğan'ın talimatı: Bu yöntemle verilecek... Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı oldukları için cumhuriyet ikramiyesinden faydalanamayan emeklilere müjdeli haber geldi.

ensonhaber.com

12 milyon sigortasız emekli, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 5 bin liralık ikramiye ödemesi aldı.

Tek sefere mahsus olan uygulama kapsamında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

Aynı zamanda ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi, mağduriyetlerini kamuoyuna yansıttı.

Emekli olsalar dahi sisteme kayıtlı olduklarını fark edemeyen çiftçilerin durumu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruma ilişkin talimat verdi.

Tebliğ yayımlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni bir formül üzerinde çalışarak bu mağduriyeti gidermeye yönelik adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

Bu formüle göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak.

ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak.